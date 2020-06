É anunciado como um exclusivo que poderá abalar o futebol espanhol. O programa ‘Socialité’, da Telecinco, promete para a edição de hoje - para assinalar o seu terceiro aniversário - revelações escaldantes sobre um jogador da primeira divisão espanhola.





#Socialité ha recibido las pruebas de uno de los diez futbolistas más famosos de España siendo desleal a su mujer https://t.co/XkdR0Sz5mG — Telecinco (@telecincoes) June 19, 2020

"Há um futebolista muito famoso que organiza festas clandestinas, com muitas mulheres, onde é infiel à mulher. É espanhol, joga na primeira divisão. Está com uma mulher, que também é muito famosa", refere o testemunho ouvido pelo programa.Sem revelar o rosto, a alegada testemunha, refere ter assistido às infidelidades do jogador e que está disposta a contar tudo e a revelar o nome do craque em causa.