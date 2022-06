E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“Uma experiência de terror imersivo num lugar que se diz ser assombrado”, lê-se na apresentação do Projecto Casa Assombrada idealizado por Michel Simeão. A partir de 8 de Julho, e a todas as sextas-feiras e sábados desse mês, os amantes das emoções fortes são convidados a visitarem a Quinta da Fidalga, no Seixal, para apanharem sustos de arrepiar.