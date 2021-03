Depois de várias semanas de rumores, Iker Casillas confirmou a separação de Sara Carbonero a 12 de março. Apesar do ponto final na relação, o antigo guarda-redes do FC Porto e a jornalista nãoi deixaram de trocar mensagem de carinho nas redes sociais, como aconteceu no Dia do Pai.





Ontem, Sara Carbonero partilhou uma profunda reflexão no Instagram que fala sobre aprendizagem com o passar do tempo e que surpreendeu os seus quase 3 milhões de seguidores. Através de um 'storie', a jornalista escreveu "começar assim o sábado", citou um texto retirado de uma página (Amapolas en octubre) na mesma rede social com autoria de Laura Riñón Sirera e com o mote "Aprenderás"."Aprenderás que as promessas nem sempre se cumprem. E que as pessoas mais importantes não te falham, mesmo que se equivoquem, sempre estarão contigo", pode ler-se no início da extensa e profunda reflexão.