"Quando era pequeno não tomava muitas vezes banho, porque a minha casa não tinha casa de banho. Agora tomo quatro ou cinco banhos por dia." Foi desta forma que Ricardo Quaresma justificou a Filomena Cautela, no programa '5 para a Meia-Noite', a sua obsessão por banhos, uma inconfidência que havia sido feita no mesmo programa pelo amigo do jogador, o alfaiate Paulo Battista.





A partir da Turquia, onde se encontra a cumprir quarentena em família, com a mulher Dafne e os filhos, Kauana e Ricardo, Quaresma falou através de videochamada."Agora como tenho dinheiro para pagar água, estou sempre a tomar banho", adiantou ainda lembrando a pobreza que viveu na infância.