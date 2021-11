Race For Good de André Villas-Boas faz doação a instituição de Marselha

André Villas-Boas deixou o Olympique há nove meses, mas Marselha continua bem presente no coração do treinador. A prova disso é que a fundação Race for Good, por ele presidida, fez uma primeira doação à 'L’Arche à Marseille', instituição que ajuda pessoas com deficiência, naquela cidade francesa.





A faceta mais solidária do treinador, e este gesto em particular, teve grande repercussão em França e até chegou à edição online do jornal desportivo L'Équipe."É com muita alegria e emoção que a Race for Good se associa à organização L’Arche, em Marselha. Assim que cheguei ao OM, permiti que pessoas da L’Arche viessem e assistissem a treinos da equipa para passar algum tempo connosco, na esperança de que estes momentos trouxessem felicidade e boas memórias. Agora, mesmo à distância, queria continuar a apoiá-los da melhor forma possível", escreveu o treinador, que continua sem clube, na página de Instagram da Race For Good.