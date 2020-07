Os Philadelphia 76ers vão investigar as denúncias de racismo e de assédio moral a uma das antigas ‘cheerleaders’ da equipa da NBA. Yahne Coleman denunciou o caso na terça-feira, com uma extensa declaração publicada no Instagram.





A modelo afirmou que era “racialmente excluída, intimidada e ameaçada”, não apenas pelas suas companheiras, mas também por membros da equipa técnica das Sixers Dancers. No vídeo que acompanha a declaração, uma das bailarinas dirige-se a ela com palavras racistas.