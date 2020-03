Rafael Nadal apoia "heróis"

O tenista gravou uma mensagem emotiva a todos os "heróis" que têm ajudado os milhares de infetados com a Covid-19. "Quero deixar um agradecimento a todos os médicos, enfermeiros e às forças de segurança que estão na linha da frente da pandemia a protegerem-nos. Quero manifestar a minha admiração", disse. As últimas palavras de Nadal foram dirigidas a todas as famílias que já sofreram perdas. "Uma palavra de ânimo a todos os que perderam os entes queridos. Só posso esperar que este momento difícil passe e possamos seguir em frente."