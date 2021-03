Separada há anos do polémico Mario Balotelli, Rafaella Fico continua a falar sobre o ex-companheiro. Recorde-se que o avançado joga atualmente pelo Monza, na segunda divisão italiana. A um programa de rádio, a confessa adepta do Nápoles afirmou que gostava de vê-lo a jogar no clube do seu coração.