Rami e as festas loucas: «Ao pé do que já vi os futebolistas são uns ursinhos»

Para lá de ter falado de toda a situação a envolver Karim Benzema, Adil Rami abordou ainda sem rodeios a sua experiência com mulheres, especialmente no que a aproveitamento e a prostituição diz respeito. Aí, assume, sabe bem que os jogadores de futebol são um alvo muito fácil.





"Sem a presença dos meus amigos poderia estar bem f*****. Nas férias encontrava tantas mulheres super fáceis, com tipos ao lado delas com os bolsos cheios de droga. Se fosse um pouco menos forte mentalmente, estava morto", atirou o defesa francês do Boavista, que sem rodeios assume a fraqueza de alguns futebolistas."[São] Um alvo fácil, sim! Um futebolista, com corpo de atleta, bonito... Tem dinheiro e é jovem. Isso transforma as mulheres naquilo que muitas são. Não vou generalizar, mas há muitas que só estão interessadas por haver dinheiro e pela fama. Porque por vezes só querem ganhar seguidores nas redes sociais para serem conhecidas e isso não é bonito", considerou.Na memória de Rami está também a polémica com Zahia Dehar, uma prostituta marroquina que em 2010, na altura menor de idade, provocou um escândalo em França ao envolver-se com alguns jogadores da seleção antes do Mundial da África do Sul. "Essa rapariga, vi-a e nunca me foi apresentada como prostituta. Mas a verdade é que na minha mesa por vezes estavam mulheres que eu não sabia se estavam ali só para nós bebermos mais álcool ou se eram prostitutas. Mas no final acabo por mandar todas embora... Gosto de charme e as pessoas falam comigo de uma certa forma...".Por outro lado, Rami aproveita para deixar uma mensagem aos mais novos. "Tenham cuidado rapazes, vocês não são todos uns bonitões. Estas miúdas só estão à procura do vosso dinheiro e do vosso nome. Não vão encontrar o amor da vossa vida numa discoteca!". Ainda assim, por falar em discotecas, o defesa do Boavista assume que já viu de tudo e que nesse 'campeonato' os futebolistas ainda estão num patamar inferior. "Já estive em festas onde estavam muitos artistas e posso dizer-vos que ao lado deles os futebolistas são uns 'ursinhos'...".