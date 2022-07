A viver em Inglaterra para poder acompanhar de perto a vida profissional do marido, o guarda-redes José Sá, que integra o plantel do Wolverhampton, Raquel Jacob sofre com saudades dos familiares. "Não há salário que cure a dor lancinante das saudades, uma dor que é emocional e consegue ser-me física ao mesmo tempo. As noites sem dormir com o peito apertado, que parece que o ar não chega aos nossos pulmões, que me tira o apetite e a vivacidade".