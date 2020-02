Raquel Jacob mostra beleza e ousadia

A mulher de José Sá, que atua como guarda-redes no Olympiacos, Raquel Jacob, continua a dar que falar com a sua beleza e sensualidade. A modelo mostra total confiança na sua imagem e, sem quaisquer pudores em exibir o seu corpo, voltou a presentear os fãs e seguidores com uma produção repleta de sensualidade e ousadia. Dona de um corpo escultural, Raquel surge em lingerie e voltou a conquistar dezenas de elogios dos fãs que seguem atentamente o seu perfil de Instagram.