Raquel Jacob partilhou com os seguidores do Instagram que decidiu colocar à venda algumas peças do seu closet. A atriz, que casou com José Sá, jogador do Wolverhampton, no mês passado, no dia em que completou 32 anos, revelou que tem vários vestidos e calçado que nunca usou e que já não quer no seu roupeiro. As fãs agradeceram.