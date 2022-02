E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tamara Gorro deixou em aberto uma possível reconciliação com o antigo jogador Ezequiel Garay. "Só o tempo dirá. As coisas nem sempre acabam a mal. Eu sempre disse: eu uso o anel, ele usa o anel e vamos ver o que acontece…". O antigo casal mantém uma boa relação e continua a fazer programas em conjunto com os filhos.