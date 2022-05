E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dois anos após ter deixado Espanha, acusado de fraude, o rei emérito Juan Carlos voltou ao país para participar numa competição à vela na região de Sanxenxo, na Galiza. No entanto, as condições meteorológicas não ajudaram e a regata teve de ser adiada. O ex-monarca ficou ao largo enquanto à sua volta se multiplicavam as manifestações pró e contra a monarquia.