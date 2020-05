Relação de Lisandro López em alta

A namorada do ex-benfiquista Lisandro López, agora jogador do Boca Juniors, mostrou-se sempre muito reservada em relação à sua vida privada… até aos últimos dias! Mica Tinelli decidiu soltar-se dessas amarras e publicou nas InstaStories como têm sido os dias de confinamento na Argentina, ao lado do defesa central. "Damo-nos bem e respeitamos os nossos espaços dentro de casa; acho que é esse o nosso segredo!" Sublinha ainda que escrever mais nas redes sociais também tem sido um bom tónico para ambos.