Renato Sanches com fome de bola no regresso aos treinos

Depois de um domingo retemperador na companhia do colega José Fonte, Renato Sanches assinalou no Instagram o regresso aos treinos no Lille. “A ‘Máquina’ está de volta!”, comentou o médio na rede social, já devidamente equipado no primeiro treino da equipa após o fim precoce da liga francesa devido à Covid-19. Fome de bola é o que não lhe deve faltar, ansioso por entrar com o pé direito na próxima época e voltar aos dias que lhe permitiram ganhar em 2016 o prémio Golden Boy.