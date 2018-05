Enquanto está com o futuro incerto sem saber se vai para o Nápoles ou se o Benfica conseguirá o seu empréstimo, Renato Sanches tem aproveitado para desfrutar os momentos de descanso com o irmão, Jaylson, que esta semana fez 4 anos. O internacional português partilhou um vídeo em que aparece a brincar descontraído. Antes, o médio já tinha feito várias declarações ao irmão, com quem sempre foi muito próximo. "Parabéns, meu maninho ", "O meu miúdo", "O mais importante", são alguns das declarações que Renato já fez nas redes sociais.