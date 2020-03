Miguel Teixeira lançou o desafio ao ídolo e agora vai ter de cumprir. O fã de Renato Sanches, natural de Montalegre, desafiou o campeão da Europa e agora jogador do Lille a responder-lhe através da conta de Twitter. Se tal acontecesse, o também adepto do Benfica deixar no corpo uma marca relativa ao antigo médio das águias.





"Juro que se este tweet chegasse ao Renato Sanches a minha próxima tatuagem depois desta quarentena era o nome ou algo sobre ele!", prometeu Miguel Teixeira. O futebolista, de 21 anos, mostrou estar atento e validou a promessa. "Bora Miguel", escreveu Renato Sanches, tendo tido resposta pronta."Mas o quê? Respondeu-me? Está prometido!!!", vincou o jovem de Montalegre.