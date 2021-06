Renée Mattos é uma verdadeira fanática do fitness

Renée Mattos não deixa os seus créditos por mãos alheias no que respeita a cuidados com o corpo. Verdadeira fanática do fitness, a modelo é já uma presença habitual nos concursos da especialidade, com algumas vitórias importantes na carreira. Nada que a faça perder a feminilidade em que se exibe em elaboradas produções fotográficas, onde o único mistério é saber como biquínis cada vez mais pequenos conseguem realçar a ótima forma física em que se encontra.