Cristiano Ronaldo e Georgina em passeio nas ruas do Funchal



"Quero que esse animal que vem de Itália fique em casa. Retirem-me este vagabundo da Região Autónoma da Madeira", pode ler-se na publicação, após Ronaldo ter sido fotografado a passear pelo Funchal com Georgina.Depois da polémica gerada, o político veio a público pedir desculpa, e garantiu ter sido alvo de piratas informáticos. "Peço desculpa a todos e ao nosso Ronaldo. Os hackers andam aí."