Reviravolta após críticas ferozes a Victoria Beckham

Victoria Beckham voltou atrás na sua decisão de pôr em lay-off os empregados da sua empresa de moda e pedir apoio financeiro ao estado britânico. Ao que parece, a mulher de David Beckham ficou profundamente afetada com as críticas de que foi alvo, com muitos a indignarem-se por a família ter uma fortuna avaliada em 385 milhões de euros. Em contraste, estrelas como Ed Sheeran, Gwyneth Paltrow e Simon Cowell recusaram o plano estatal financiado pelos contribuintes do Reino Unido.