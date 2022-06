Revista espanhola avança que Rafael Nadal vai ser pai

Rafael Nadal vai ser pai. A revista espanhola 'Hola!' avança que Xisca Perelló, a mulher do tenista espanhol, está grávida do primeiro filho do casal.A publicação mostra fotos do recordista de títulos em torneios do Grand Slam de férias com a mulher e amigos em Maiorca, onde se vê Xisca Perelló com uma silhueta reveladora.Nadal, de 36 anos, venceu recentemente o seu 22.º torneio do Grand Slam ao conquistar Roland Garros pela 14.ª vez. Está casado com Xisca Perelló, de 33 anos, desde outubro de 2019.