Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por André Horta ?? ?? (@andrehorta10)

Ricardo Horta tornou-se, este domingo, no melhor marcador de sempre do Sp. Braga, com 93 golos. O clube minhoto não se fez rogado e entronizou o avançado no Instagram com um trono feito a preceito. A sessão fotográfica faz parte de uma campanha dos ‘Guerreiros do Minho’ para vender camisolas personalizadas do jogador.