E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Quaresma desvinculou-se do Vitória de Guimarães no final da época passada mas nem por isso tem descurado a forma. Ainda sem clube definido, o ‘mustang’ treina com afinco num ginásio em Lisboa e, pelo físico que mostra, parece estar mesmo pronto para enfrentar novo desafio futebolístico.