Rio Ferdinand incapaz de disfarçar tentação

Não sabemos se Rio e Kate Ferdinand se cruzaram nas Maldivas com Wanda Nara, mas o casal recém-casado parece estar a passar uns soberbos dias ao sol. Pelas fotografias que têm publicado no Instagram com os filhos, diabruras na praia não têm faltado... mas não é essa felicidade que tem espantado os seguidores de ambos. Em mais um retrato onde se percebe a excelente boa forma de Kate, nem o próprio Rio Ferdinand conseguiu controlar a emoção que lhe percorreu o corpo. As reações dos fãs oscilaram entre o maroto e o divertido.