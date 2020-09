Rio Ferdinand vai ser pai de um rapaz

Já se sabe o sexo do quarto filho de Rio Ferdinand e o primeiro que Kate lhe dá, um ano depois de terem casado. “É um rapaz!”, exclamou a antiga estrela do Manchester United nas redes sociais. A novidade foi dada esta semana numa festa que deram para a família e os amigos, com o céu a encher-se de confetes azuis, enquanto os três filhos de Ferdinand saltam de contentamento à volta do pai e da madrasta. Embora sem data anunciada, a criança deverá nascer no final do ano.