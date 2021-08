Rita Pereira mais sexy do que nunca

‘Call me gorgeous’ é a nova marca de roupa do manequim Luís Borges da qual Rita Pereira é a imagem. E a atriz está mais sensual do que alguma vez se viu. Rita divulgou as imagens da primeira produção de moda nas suas redes sociais e as imagens são de cortar a respiração. Bodies, leggings, swimsuits e até ‘caneleiras’ a lembrar os anos de Flashdance. A atriz não podia estar mais feliz ao ser imagem da nova linha do seu amigo e fez questão de o tornar público. Os fãs aplaudiram a ousadia dos looks.