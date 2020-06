Rivalidade eletrizante entre Elettra Lamborghini e Diletta Leotta

Este fim de semana, os telespectadores italianos do canal RAI 1 foram brindados com duas estrelas de peso no programa ‘Top Dieci’. O apresentador Carlo Conti decidiu convidar Elettra Lamborghini e colocá-la frente a frente com Diletta Leotta. Pelo gesto na fotografia publicada no Instagram pela neta de Ferruccio Lamborghini, fundador da marca de hipercarros em 1963, terá sido ela a ganhar aos pontos à beldade do canal desportivo DAZN.