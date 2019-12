O cantor Robbie Williams protagonizou um dos melhores momentos do documentário de Toni Kroos, jogador alemão do Real Madrid. Grande amigo do futebolista, o cantor britânico confessa-se "louco" por futebol e admite ser "fanático" do Manchester United.





"Penso que a Premier League é a melhor Liga dos Mundo. Mas há uma coisa que me chateia: o Real Madrid faz com que me sinta pequeno, faz-me sentir como se tivesse um pénis pequeno", explicou Robbie Williams."O futebol é a minha religião e não gosto que haja deuses maiores que os meus", frisou, referindo-se à grandeza do Real Madrid comparativamente com o Manchester United. A finalizar deixou um pedido a Toni Kroos. "Já ganhaste tudo aí, agora vem para o United!"