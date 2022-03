Rod Stewart repara estrada para não estragar o seu Ferrari: veja as imagens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sir Rod Stewart de pá em punho a tapar os buracos de uma estrada que já viu melhores dias? "Estou a reparar esta estrada que adoro porque ninguém se dá ao trabalho de fazer isso", reclama o cantor de 77 anos no Instagram, enquanto atira mais uma pazada de gravilha para a via. "Como não consigo passar com o meu Ferrari por ela, eu e os meus companheiros decidimos repará-la!".

Rod Stewart, que até tem uma canção intitulada Hard Road, lamenta os milhões de libras que estão a ser gastos na M11.

A auto-estrada passa apenas a alguns quilómetros da sua casa no condado de Essex, a nordeste de Londres.

Quem não ficou impressionado com a acção foi o conselho local, que tem a responsabilidade de manter a estrada em boas condições.

"Não se pode resolver esta situação com as próprias mãos", criticou Lee Scott, membro do conselho à BBC News.

"Todas as reparações das estradas devem ser feitas por profissionais ou a pessoa que o faz pode ser responsabilizado por quaisquer problemas ou acidentes".

Rod Stewart não chegou a dizer que Ferrari possui mas, recentemente, o diário The Daily Mail fotografou-o a bordo de um F8 Tributo branco.

Louco por desportivos de excepção, pelas mãos de Rod Stewart já passaram carros como um Marcos GT, e vários Lamborghini, como o Miura, Diablo e Gallardo Spyder.

Um dos maiores desgostos da sua vida foi ter vendido o seu Ferrari Enzo de 2003, que agora vale alguns milhões de euros.

E convém não esquecer o Porsche 911 Turbo Carrera que lhe roubaram em Hollywood, no início dos anos 80.

Como os ladrões não sabiam como pô-lo a trabalhar, apontaram-lhe uma pistola para obriga-lo a dar à ignição.

Autor: Aquela Máquina