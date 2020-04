Um dia depois de assinalar o seu 29.º aniversário, Roderick Miranda anunciou que a família vai crescer.





Ver esta publicação no Instagram Babe number 2 ???? Uma publicação partilhada por Catarina Pereira Miranda - CP (@catarinapmiranda25) a 31 de Mar, 2020 às 3:58 PDT

O central do Famalicão e a mulher Catarina Pereira Miranda revelaram no Instagram que estão à espera do segundo filho.Roderick e Catarina já são pais de um menino, Santiago, de 3 anos.