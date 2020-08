Romance entre Ibrahimovic e Diletta Leotta salta para os jornais

Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta podem estar a viver um romance. A imprensa italiana desta quarta-feira destaca a relação entre o avançado sueco e a jornalista italiana, com o 'Corriere dello Sport' a puxar mesmo o tema para a 1.ª página do jornal.





No passado mês de julho, o casal começou a 'provocar-se' nas redes sociais, insinuando um romance . Rapidamente se percebeu que Ibrahimovic e a famosa jornalista italiana estavam juntos ... num anúncio publicitário a uma APP de treino.No entanto, parece que algo mais ficou além da amizade e a imprensa italiana desta quarta-feira refere que o futebolista, de 38 anos, esteve na Sardenha na mesma altura de Diletta. A publicação avança ainda que Ibrahimovic não estava na companhia da mulher, Helena Seger, e que o avançado terá jantado no mesmo restaurante que a jornalista, que festejou o seu 29.º aniversário no domingo.