Romina Malaspina sem pudor

Lembra-se de Romina Malaspina? A modelo escandalizou a Argentina quando, em junho, apresentou as cotações da bolsa no Canal 26 com um top transparente. Pois a beldade não tem parado de impressionar nas redes sociais, com fotografias que deixam suspiros aos fãs da beleza feminina.



Assume-se como uma “louca” pelo ginásio, onde treina intensamente para manter as curvas do corpo, e mantém uma dieta saudável para não ganhar qualquer gordura extra. O resultado está à vista!