"É pior a Argentina vencer um campeonato do Mundo ou casar apenas com uma mulheres?", questionou o repórter do 'Globoesporte' e Ronaldinho respondeu: "Não sei. Eu como não tenho vontade de me casar..." O repórter insiste: "Mas saiu hoje a notícia que você vai casar com duas?"."É a maior mentira, nem sei de onde surgiu isso. Todo o mundo me mandou mensagens, ligou-me… é a maior mentira. Não tem nada disso, não me vou casar não", afirmou bem disposto.