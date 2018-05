Continuar a ler

Ronaldinho terá começado por namorar com Beatriz, em 2016, mas depois iniciou outra relação, com Priscilla. Ambas recebem uma mesada de cerca de 1700 euros, para gastarem como quiserem...



Consta também que antigo jogador oferece exatamente as mesmas prendas a cada uma das suas mulheres; recentemente, numa viagem ao estrangeiro terá comprado um perfume igual para cada uma delas.



Ronaldinho pediu-as em casamento e ofereceu-lhes anéis de noivado. A cerimónia será privada, no condomínio onde está sediada a sua mansão, na Barra da Tijuca.



Ronaldinho Gaúcho, craque brasileiro que representou clubes como PSG, Milan e Barcelona, vai casar com duas mulheres em agosto. A informação está a ser veiculada pela imprensa brasileira.As noivas são Priscilla Coelho e Beatriz Souza, que têm vivido harmoniosamente com o antigo internacional canarinho desde dezembro na sua mansão no Rio de Janeiro.