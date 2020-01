Sempre a par da moda, Cristiano Ronaldo surpreendeu este fim de semana os fãs com algo que vai para lá do corte de cabelo à Gareth Bale. Enquanto no pulso ‘escondia’ um Rolex GMT Master Ice de 436 mil euros, o que se destacou foi um retrógrado Apple Ipod Shuffle pendurado na gravata. Nada que o impedisse de fazer mais um hat trick, agora contra o Cagliari.