Enrique Iglésias vem a Portugal atuar no próximo dia 30, no Altice Arena, em Lisboa e esta quarta-feira o amigo Cristiano Ronaldo revelou que o cantor espanhol vai doar parte das receitas.O internacional português do Real Madrid utilizou as redes sociais para divulgar o gesto solidário de Enrique Iglésias, que segundo Ronaldo vai doar 7% das receitas do concerto em Lisboa ao IPO.