Ronaldo e Celina Locks anunciam que vão ser pais

O brasileiro Ronaldo vai ser pai outra vez. Celina Locks, a namorada do antigo craque, atual proprietário do Valladolid, anunciou nas redes sociais que está grávida. Será o quinto filho do ex-internacional canarinho.





Embora tenha feito uma vasectomia em 2010 depois de se submeter a uma prova de paterninade - que provou ser pai de Alexander, filho de uma empregada de hotel com quem teve uma aventura fugaz -, Ronaldo explicou ao 'Financial Times' que volta a ser pai graças ao esperma que tinha congelado.Ronaldo tem quatro filhos, Ronald, Maria Sofia, Maria Alice e Alexander."Sem palavras para descrever este momento! Uma nova fase da minha vida que se inicia. E junto com ela, vem uma grande responsabilidade. Ao longo dos meus 30 anos, sempre imaginei se algum dia este momento chegaria. E agora, aqui estou eu com esta felicidade imensa dentro de mim", escreveu Celina Locks nas redes sociais.