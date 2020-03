Rúben Dias e April Ivy: o casal que é "uma máquina"

Numa altura em que a Liga NOS está parada, o defesa-central benfiquista Rúben Dias, de 22 anos, aproveita a quarentena forçada da Covid-19 para fazer exercício em casa com a namorada, a cantora April Ivy, de 20 anos. À falta de máquinas de ginásio, o futebolista elegeu a companheira à categoria de "aquela máquina", mas sem ser a da famosa Regisconta, como no anúncio dos anos 70 do século passado. Aos fãs, a artista pergunta como estão a decorrer a suas quarentenas e deixa uma sugestão: "Fiquem em casa e aproveitem para exercitar um pouco para se distraírem. Força!". Coisa que, pelos vistos, não falta aos dois.