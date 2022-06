Ruben Neves continua a passar umas férias bem diferentes do habitual no México. Desta vez, o médio do Wolverhampton levou a família até Xcaret, para conviver com os golfinhos daquele parque temático. "Mais uma experiência incrível", escreveu a mulher Débora Lourenço no Instagram, encantada com a docilidade revelada por aqueles mamíferos.