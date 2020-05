Rui Patrício reencontra família

O guarda-redes dos Wolves está outra vez com a família, que regressou entretanto a Londres. O craque, que estava em isolamento em Inglaterra, não perdeu tempo e mimou os filhos com muitas brincadeiras no jardim de casa, mas também se aventurou na cozinha para fazer um bolo para as crianças, revelou a mulher, Vera, que garantiu que o bolo de laranja estava "maravilhoso". Mas com os treinos e as brincadeiras, Patrício não resistiu a uma sesta no sofá.