Além de ídolo de milhões de adeptos, Rui Patrício conta com o apoio incondicional da família. O filho mais velho do guarda-redes já é um verdadeiro fã de futebol e faz questão de apoiar o pai. Vestido a rigor, com uma camisola do jogador, o pequeno Pedro assistiu à partida do Wolverhampton frente ao Tottenham. Nas redes sociais, a mulher do jogador, Vera Ribeiro, partilhou várias imagens do filho.