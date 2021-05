Foi considerado em 2018 o jogador mais sensual no Mundial da Rússia, mas agora é a dançar que Rurik Gislason dá cartas. O ex-internacional islandês foi o vencedor do ‘Let’s Dance’ alemão. E já decidiu: vai trocar a Islândia pela Alemanha, para viver com a namorada e modelo Nathalia Soliani.