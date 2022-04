Sabrina Calvo exótica

Exótica, elegante e versátil, Sabrina Calvo adora ter uma praia junto de si para exibir as linhas do corpo... pouco tapadas por um biquíni que realça a sua sensualidade. A inspiração para as produções fotográficas vai buscar à música (chegou a participar num videoclip de Justin Bieber) e às viagens em que corre metade do planeta. Claro que, para se manter em boa forma, não dispensa o exercício físico.Contudo, ao invés de ir para um ginásio, prefere antes dar umas valentes pedaladas de bicicleta ou andar de patins em linha, sempre ao lado das linhas de águas das praias que rodeiam Miami.