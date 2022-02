Samuel Eto'o é declarado em tribunal pai de uma jovem de 22 anos

Samuel Eto'o foi declarado por um tribunal de Madrid pai de uma jovem de 22 anos, fruto de um relacionamento do camaronês com uma mulher em Espanha, quando jogava pelo Leganés.O antigo futebolista foi declarado pai de Erika Do Rosario Nieves, tendo sido condenado a pagar uma pensão de 1.400 euros, com retroativos até ao início do processo, que se iniciou em 2018.A mãe da jovem, uma mulher chamada Adileusa, e Eto'o conheceram-se numa discoteca de Madrid, em 1997, tendo sido apresentados por um amigo comum que ali trabalhava.Em fevereiro de 1998 a mulher descobriu que estava grávida e contou a Eto'o. Ele ter-lhe-á que dito que "agiria com responsabilidade em relação à criança", "embora preferisse que ela não tivesse o filho".Segundo o processo, durante a gravidez Adileusa tentou entrar em contacto com o futuro pai, mas ele não atendeu os seus telefonemas. A menina nasceu em 1999 e nunca chegou a ser reconhecida pelo pai.