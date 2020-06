A mulher de Eder Lopes, Sanne, é muito dedicada aos filhos e gosta de cultivar a admiração pelo futebol. Divertida e muito atenta às redes sociais, decidiu vestir o filho mais velho, Kai, de um ano, com um equipamento da Seleção portuguesa, como homenagem ao companheiro. A fotografia fez sucesso entre os admiradores da família do herói nacional, que permitiu a vitória de Portugal no Europeu de 2016. “Muito giro” ou “está parecido com o pai”, lê-se.