Um ano depois de ter sido diagnosticada com um cancro nos ovários, Sara Carbonero apaixonou os milhões de fãs que a seguem no Instagram com um novo visual. A mulher de Iker Casillas pôs de lado a peruca e surge agora rejuvenescida de cabelo curto. "Boa tarde", escreveu ontem a jornalista espanhola, a acompanhar a fotografia que publicou naquela rede social. Em pouco mais de três horas, Sara Carbonero já tinha quase 150 mil ‘gostos’ no retrato.