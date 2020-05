Sara Carbonero deixa desabafo em tempo de pandemia

"Ama-te a ti própria", comentou Sara Carbonero a acompanhar a ilustração que ontem publicou no Instagram. Na Invicta a partilhar com Iker Casillas e os filhos de ambos a quarentena devido à crise pandémica, a jornalista recebeu logo uma resposta carinhosa do ex-guardião do FC Porto. "É o que deve ser feito, mesmo que não seja fácil. Boa noite!". A publicação do pensamento de Carbonero já superou mais de 27 mil gostos, com muitas mensagens de carinho à mistura