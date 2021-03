Dias depois de anunciar a separação do antigo guarda-redes do FC Porto, Sara Carbonero elogiou Iker Casillas no Dia do Pai. "Feliz dia ao melhor pai", escreveu a jornalista espanhola num comentário a uma foto do antigo craque, ignorando a polémica em torno da separação. O ex-casal tem dois filhos em comum, Lucas e Martín