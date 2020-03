Sara Carbonero e o segredo do relaxamento

A mulher de Iker Casillas regressou com a família ao Porto, para estar mais resguardada. Incluída no considerado grupo de risco – por ter lutado contra um cancro nos ovários –, Sara tem encontrada na música uma verdadeira terapia para relaxar. "Nestes dias de isolamento, incerteza e confusão, cada um de nós tem os seus ‘truques’ para encontrar paz. No meu caso, o que funciona melhor é a música", explicou, partilhando o célebre tema de Michael Jackson, ‘We Are the World’, que apela à paz. "Uma melodia e uma mensagem simples para que o Mundo inteiro pudesse cantá-la", lembrou a jornalista.